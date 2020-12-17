وصول الشحنة الثانية من لقاح فايزر إلى مطار الملك خالد بالرياض وصلت مساء اليوم الأربعاء، الشحنة الثانية من لقاح فايزر ـ بايونتك إلى مطار الملك خالد في العاصمة الرياض.2020-12-16T23:45:14+03:00 2020-12-17T06:25:53+03:00 وصلت مساء اليوم الأربعاء، الشحنة الثانية من لقاح فايزر ـ بايونتك إلى مطار الملك خالد في العاصمة الرياض. فريق التحرير صحيفة عاجل

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