شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد «مرئية» لمستفيدي أمانة جدة والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت أمانة محافظة جدة أمس، خدمة المواعيد المرئية للمستفيدين، في خطوة جديدة تهدف إلى الارتقاء بخدمة العملاء وتفعيل قنوات التواصل المختلفة وتسهيل الوصول إلى مسؤولي الأمانة والحصول على الخدمات البلدية دون الحاجة لمراجعة الأمانة.

وأوضحت مدير عام خدمة العملاء بالأمانة رشا باهيثم، أن خاصية المواعيد المرئية سيجري تنفيذها تدريجيا لتشمل مستقبلا جميع الإدارات، التي تستقبل العملاء حضورياً، مشيرة إلى أن الخدمة الجديدة تتيح للعميل الاتصال المرئي بمسؤولي الأمانة دون الحاجة للحضور الشخصي، وذلك عبر خاصية النفاذ الوطني، التي من خلالها سيتمكن المستفيد من الدخول إلى المواعيد واختيار الخدمة المطلوبة وتحديد خيار الاتصال المرئي في حال تفعيله لدى الإدارة المعنية ثم اختيار الموعد المتاح.

وأشارت باهيثم، إلى أن المستفيد سيتلقى رسالة نصية تتضمن معلومات الموعد ورابط وكود الدخول إلى خدمة الاتصال المرئي عبر برنامج cisco webex meetings.