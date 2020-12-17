شكرا لقرائتكم خبر عن أحوال «متنقلة» في التأهيل الشامل بجازان والان نبدء بالتفاصيل

قدمت الوحدة المتنقلة بأحوال جازان خدماتها لـ «101» مستفيد من الرجال والنساء، في مركز التأهيل الشامل بالمنطقة، ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية للجهات الحكومية والخاصة.

وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، بالإضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة. وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.