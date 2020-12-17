شكرا لقرائتكم خبر عن 19 طن تمور من مركز الملك سلمان لأرامل وأيتام الصومال والان نبدء بالتفاصيل

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 19 طنًا و200 كيلو جرام من التمور للمحتاجين في مديريتي حمر جبجب وهدن بإقليم بنادر في العاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها 14.400 فرد بواقع 2.400 أسرة.

وأكد نائب مدير البعثة الإقليمية بمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال م. عبدالله عبدالله علي أن هذا اليوم هو اليوم الثاني من مشروع توزيع التمور في إقليم بنادر بالعاصمة مقديشو، مشيرًا إلى أنه جرى تخصيص جزء من هذه المساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمحتاجين، متقدمًا بجزيل الشكر والتقدير للمملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على إيصال هذه المساعدات لمستحقيها. ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 300 طن من التمور على المحتاجين واللاجئين في الصومال.