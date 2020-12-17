شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف مستفيد من خدمات «تأكد» بالحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

قدّم مركز «تأكد» في الحدود الشمالية خدماته لـ 15087 مستفيدا، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن، حيث إن هذه المراكز خصصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس « كورونا » من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي». وتوجد مراكز «تأكد» حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً بأن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

كانت هذه تفاصيل خبر 15 ألف مستفيد من خدمات «تأكد» بالحدود الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.