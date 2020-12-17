شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة: «الخط» أول موقع تراث صناعي.. وإيقاف إزالته والان نبدء بالتفاصيل

كشف صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة عن تسجيل هيئة التراث خط أنابيب النفط القديم التابلاين في سجل التراث الصناعي الوطني كأول موقع تراث صناعي يتم تسجيله رسميًا بالمملكة. وأعرب سموه عن شكره لسمو وزير الطاقة على تجاوبه السريع، وإيقاف أعمال إزالة الخط؛ لما يمثله من أهمية تاريخية، كما شكر شركة أرامكو السعودية.

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