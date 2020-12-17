السعودية اليوم / رئيس البرلمان اليمني يعرب عن ثقته بدعم المملكة برامج وخطط الحكومة الجديدة في بلاده



الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

ثمن رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني الخطوات المنجزة لتنفيذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.. مشيرا إلى أن هذا الانجاز سيترتب عليه اصلاحات وهيكلة مؤسسات الدولة وتفعيل مبدأ الرقابة والمحاسبة ووقف تدهور الاقتصاد الوطني وضبط الموارد، وتصحيح الاختلالات.

وفي السياق أعرب البركاني عن ثقته بدعم المملكة العربية

جاء ذلك في اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس النواب اليمني ورؤساء الكتل البرلمانية، مع رئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبدالملك بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما أشاد رئيس البرلمان اليمني بدعم المملكة لمعركة بلاده المصيرية ضد المشروع الإيراني عبر وكلائه من مليشيا الحوثي الانقلابية وما يمثله من مخاطر وتهديد على الجوار الخليجي والمنطقة والعالم.

// انتهى//

03:34ت م

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الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسثمن رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني الخطوات المنجزة لتنفيذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.. مشيرا إلى أن هذا الانجاز سيترتب عليه اصلاحات وهيكلة مؤسسات الدولة وتفعيل مبدأ الرقابة والمحاسبة ووقف تدهور الاقتصاد الوطني وضبط الموارد، وتصحيح الاختلالات.وفي السياق أعرب البركاني عن ثقته بدعم المملكة العربية السعودية لبرامج وخطط الحكومة الجديدة استمرارا لموقفها العروبي الأصيل مع الشعب اليمني في مختلف الظروف والأحوال انطلاقا من علاقات الأخوة والجوار.جاء ذلك في اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس النواب اليمني ورؤساء الكتل البرلمانية، مع رئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبدالملك بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.كما أشاد رئيس البرلمان اليمني بدعم المملكة لمعركة بلاده المصيرية ضد المشروع الإيراني عبر وكلائه من مليشيا الحوثي الانقلابية وما يمثله من مخاطر وتهديد على الجوار الخليجي والمنطقة والعالم.// انتهى//03:34ت م0249

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