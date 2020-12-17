شكرا لقرائتكم خبر عن ما أبرز مستهدفات «الصحة» في 2021 ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تعكف وزارة الصحة على إنجاز عدد من المشاريع، إذ تعمل الوزارة على تأهيل 4 مستشفيات مرجعية للتعامل مع الحوادث والكوارث النووية والإشعاعية، وتشغيل مشروع مختبرات المستوى الأمان الثالث والرابع لرفع جاهزية المملكة ضد المخاطر الصحية.

إضافة إلى ذلك تعمل الوزارة على ربط مشروع مختلف أقسام العناية المركزة في المملكة بنظام مركزي موحد، وتجهيز ثالث عربات لمختبرات متنقلة من المستوى الثالث للمساهمة في الوصول إلى كافة مواقع مصادر الأوبئة، وإنشاء أكاديمية الصحة العامة «وقاية» من أجل النهوض بالمستوى المعرفي والفني للعاملين في مجالات الصحة العامة والطب الوقائي.

وتعكف الوزارة على إنشاء «الشبكة السعودية للطب الاتصالي» وذلك لربط مرافق الرعاية الصحية المتخصصة مع المراكز والمستشفيات في المناطق النائية، مع إنشاء النظام الوطني الموحد الإحالات الطبية لإدارة حركة الإحالات الطبية.