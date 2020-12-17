شكرا لمتابعة خبر عن عم مفقود الرياض: شخصان استدرجاه لحفل زفاف وعادا بدونه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ناشد عم مفقود الرياض " محمد الدوسري " الجهات المختصة بالبحث عن ابن شقيقه، الذي تغيب في ظروف غامضة منذ 18 يوم.
وقال عم الشاب المفقود، إن شخصين استدرجاه، بحجة التوجه لحفل زفاف في الوادي، ثم عادا من دونه.
وكانت والدة الشاب قد ناشدت الجهات المختصة بتكثيف البحث عن نجلها؛ مطالبة بمساعدتها في قضية ولدها.
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