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باشرت الجهات الأمنية في مكة المكرمة، صباح (الأربعاء)، بلاغاً من سكان حي العمرة بسماعهم صوت زئير أسد داخل منزل مهجور.
وأوضحت مصادر، وفقاُ لـ”سبق”، أنه عند وصول الجهات الأمنية للموقع لوحظ وجود “لبؤة” داخل المنزل، في حين قال السكان إنهم يسمعون صوتها منذ يومين.
وأكدت أن الجهات الأمنية والمختصة لا تزال تعمل على إنهاء الأمر والتأكد من سلامة جميع سكان الحي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد بلاغ السكان بسماع صوت زئير.. الجهات الأمنية تباشر منزلاً مهجوراً في مكة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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