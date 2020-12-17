«الأرصاد» عن طقس الحميس: أمطار على 5 مناطق بالمملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر 5 مناطق بالمملكة، بهطول أمطار متفرقة تسبقها رياح نشطة.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن طقس الخميس، إن أجزاء من مناطق: «الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية» وأجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، تتأثر بسماء غائمة جزئيًّا مع فرصة لهطول أمطار متفرقة تسبقها رياح نشطة.

كما توقَّع المركز، أن يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية جنوبية غربية على الجزء الجنوبي وشمالية الى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

ووفق «مركز الأصاد»، يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة على معظم مناطق المملكة، غدًا الخميس، بالدرجة المئوية:

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