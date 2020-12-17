جامعة الجوف تتفاعل مع شكاوى «غياب الإجراءات الاحترازية» أثناء الاختبارات

شكا عدد من طلاب جامعة الجوف، عدم وجود إجراءات احترازية مطبقة (للوقاية من فيروس كورونا) خلال الاختبارات الحضورية بالجامعة، لعدم وجود مقياس حرارة أو التزام بقواعد التباعد الاجتماعي أثناء الاختبارات.

وتفاعلت الجامعة مع شكاوى الطلاب؛ حيث أكدت وكيلها الدكتور بندر الشمري، بأن مسؤولي الجامعة لديهم أبناء يدرسون بها؛ لأنهم من المنطقة والاختبارات تتم تحت إشراف الجهات الصحية، وفق برنامج «الراصد»، الذي يقدمه الإعلامي عبدالله الغنمي عبر قناة الإخبارية.

ووفق مسؤولي الجامعة، فإنها لا تخالف الأنظمة والقواعد الصحية الموجودة بكل الجامعات، وأن أي قرار بهذا الشأن ليس قرار مسؤول بعينه بل يكون من خلال مجلس الجامعة، فضلًا عن استمرار التواصل بين الجامعة والشؤون الصحية بالمنطقة، مع تطبيق التعقيم بالجامعة وعدم وجود الطلاب بكثرة في أماكن محددة.

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