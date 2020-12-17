الشورى يوافق على مشروع نظام الكهرباء

وافق مجلس الشورى في جلسته التاسعة أمس على مشروع نظام الكهرباء. ويهدف مشروع النظام إلى الارتقاء بخدمات الكهرباء في المملكة، وحوكمة تقديم الخدمات في منظومة قطاع الطاقة من الناحية التنظيمية والتنفيذية، والمساهمة في رفع مستوى أداء قطاع الكهرباء بما يعزز تحقيق أهدافه، ويُمكن منظومة الطاقة في الجوانب التنظيمية والتنفيذية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بشكل عام.

كما راعى مشروع النظام عددا من المعايير التي تتناسب مع التجارب الدولية في مجال الكهرباء، بما يتناسب مع بيئة المملكة وأنظمتها الساعية لخدمة المواطن، وتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية في القطاع.

مقرات البعثات الدبلوماسية

طالب مجلس الشورى وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية مناسبة لاستبدال المقرات المستأجرة لبعثات المملكة الدبلوماسية من خلال طرحها كفرص بالمنافسة على الصناديق الاستثمارية الحكومية، والقطاع الخاص السعودي لإقامة المباني على الأراضي المملوكة للوزارة، وشراء الأراضي وإقامة المباني عليها في الدول التي لا تمتلك الوزارة أراضي فيها.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية الكافية التي تمكِن بعثات المملكة الدبلوماسية من القيام بمهامها المتعددة وتطوير أدائها لتعزيز مصالح المملكة وزيادة حضورها الدولي.

كما دعا المجلس في قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية، الوزارة إلى تحديد متحدث رسمي باسمها يتولى التواصل المستمر مع الإعلام الدولي والإجابة على أسئلة الإعلاميين من أجل ضمان عدم تأخر الرد على القضايا التي تثار ضد المملكة.

خدمات الخطوط السعودية

أكد المجلس أنه على الخطوط الجوية العربية السعودية الإسراع في علاج كافة الجوانب المسببة للتباين في جودة الخدمات المقدمة على رحلاتها. كما طالب المجلس المؤسسة في قراره بالتأكد من توفر التجهيزات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل طائراتها وفقًا للمواصفات الدولية فيما يتعلق بالممرات والمقاعد ودورات المياه، وهي توصية إضافية تبنت اللجنة مضمونها، وقدمتها عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري، وعضو المجلس الدكتورة عالية دهلوي، وأعضاء المجلس السابقين الأستاذة لينا آل معينا، والدكتورة نورة المساعد.

ودعا المجلس المؤسسة إلى تطوير آليات التنسيق بين أطراف الإنتاج والمستفيدين وشركاء النجاح لتجويد الأداء والرقي بالخدمات، ودراسة الفرص التجارية والاستثمارية المستجدة في سوق النقل والاستفادة منها، وتفعيل شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار.

قياس الاستثمارات

طالب المجلس في قرار آخر وزارة الاستثمار ببناء مؤشر لقياس مساهمة الاستثمارات المحلية والأجنبية في تعزيز المحتوى المحلي حسب القطاعات، وما يمثله من نسب في أعمالها، ورأت في توصياتها أن تقوم الوزارة بوضع الإستراتيجية المناسبة للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية، والاستفادة من ذلك في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، مشيرةً في تقريرها إلى أن على الوزارة الاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة الطرفية، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير البنى التحتية الداعمة للاستثمار فيها وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين، داعيةً إلى تطوير أدوات التواصل مع المستمرين لاستطلاع مرئياتهم وتزويدهم بالمستجدات، وتفعيل دورهم في صياغة السياسات والتشريعات المؤثرة على الاستثمار، وأهمية الإسراع في إعداد نظام الاستثمار الأجنبي (المحدث)؛ ليتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية، وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية.

توظيف النساء بوزارة الإعلام

طالب المجلس كذلك وزارة الإعلام برفع نسبة توظيف النساء في قطاعات الوزارة المختلفة وفق معايير الجدارة بما يُسهم في تحقيق أهداف «تمكين المرأة» وفق رؤية المملكة 2030، داعية في تقريرها إلى الإسراع في العمل على معالجة التداخل والازدواجية بين مهام وزارة الإعلام والهيئات والجهات المستقلة عنها، والإسراع في نقل كل ما له صلة بالشأن الثقافي من وزارة الإعلام إلى وزارة الثقافة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أشاد عضو المجلس الأستاذ بندر عسيري في مداخلة له أثناء المناقشة، بما حققه مركز التواصل الحكومي (الذي تم تعديل مسماه إلى وكالة التواصل) منذ تأسسيه عام 2018؛ في تأطير وتنظيم عمل التواصل الحكومي المحلي، وخصوصًا فيما يتعلق برسم آليات التعاون والتنسيق بين إدارات الإعلام والتواصل في القطاعات الحكومية المختلفة.

أبرز قرارات المجلس

* الموافقة على مشروع نظام الكهرباء

* مطالبة الخارجية بوضع آلية مناسبة لاستبدال المقرات المستأجرة لبعثات المملكة الدبلوماسية

* علاج الجوانب المسببة للتباين في جودة خدمات الخطوط السعودية المقدمة على رحلاتها

* مطالبة وزارة الاستثمار ببناء مؤشر لقياس مساهمة الاستثمارات المحلية والأجنبية

* رفع نسبة توظيف النساء في قطاعات وزارة الإعلام المختلفة