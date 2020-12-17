الحقيل يتفقد مشروعات العاصمة المقدسة

تلى ذلك عقد لقاء مع رؤساء المجالس البلدية ورؤساء البلديات المرتبطة بالعاصمة المقدسة، ولقاء مع المستثمرين والمطورين العقاريين لمناقشة المشاريع والفرص الاستثمارية واحتياجات المستثمرين ورواد الأعمال، وأبرز العوائق التي تواجههم في الاستثمارات البلدية، وتوفير جميع الخدمات والتسهيلات الممكنة لهم نظاماً؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما زار الحقيل الإدارة العامة لخدمة العملاء واطلع على أبرز الخدمات المقدمة للعملاء والعناية بهم من خلال حزمة من المبادرات والتجارب الفريدة لعموم المستفيدين، وأكَّد أهمية العناية بالمواطن والمقيم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم عبر إيجاد بيئة عمل محفزة تقوم على الأداء المؤسسي المتميز والاعتناء بالعميل وتعزيز ثقافة خدمة العملاء، وتوسيع نطاق العمل بها وفق أسس علمية ومفاهيم عمل صحيحة وحديثة، ووجه بتغيير مسمى الإدارة العامة لخدمة العملاء بالأمانة إلى الإدارة العامة لتجربة العميل؛ لتحقيق أعلى درجات التكامل المؤسسي وترسيخ ثقافة العناية بالعملاء على كافة المستويات التنظيمية في أمانة العاصمة المقدسة.
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