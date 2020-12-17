رئيس جامعة نجران: تجاوز تداعيات كورونا

أكد رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أن ما حملته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مضامينها بمناسبة إقرار ميزانية العام 2021، تؤكد القوة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية والسياسة المالية النابعة من حنكة القيادة الرشيدة في تجاوز تداعيات جائحة كورونا لتواصل المملكة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة. وقال السبيعي، إن الخطط التي رسمتها الدولة في رؤية المملكة 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عززت الإيرادات الاقتصادية للمملكة، وأسهمت في مواصلة تنميتها وإثبات متانة اقتصادها والمضي في مرحلة البناء والتنمية بما ينعكس على توفير الخدمات للمواطن ورفاهيته. واختتم السبيعي حديثه قائلا: إننا نحظى في هذه البلاد بقيادة رشيدة سخرت كافة إمكاناتها ومواردها لتأمين سلامة المواطنين في هذه الظروف مع المحافظة على الاستقرار المادي للشعب بما يضمن العيش برفاهية ورغد وطمأنينة وأمن وأمان واستقرار.



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