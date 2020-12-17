استرداد أكثر من 3 ملايين م2 تعديات

وأوضحت المصادر أنه تمت كذلك إزالة عقوم ترابية بطول يتجاوز 8 كيلو وأشجار زينة ونخيل.
وأضافت أنه تم فتح شارع كان مغلقاً بجدار من بلك منذ أكثر من عام داخل النطاق العمراني بأحد أحياء المحافظة، كما تم تسليم تلك الأراضي للجهات المختصة.
وأكدت المصادر بانه امتثالا للتوجيهات المتضمنة بعدم التهاون مع جميع التجاوزات سوف تطبق الأنظمة والتعليمات بحزم على المعتدين و اتخاذ اجراءات عقابية رادعة بحقهم، واشارت إلى أن التعدي على الأراضي الحكومية له العديد من الآثار السلبية والتي من أبرزها عرقلة وتأخر لحركة التمنية العمرانية.
يأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وبمتابعة من محافظة المزاحمية خالد العجمي.
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