حفريات ومطبات والحل خلال أيام

بينما يعاني عابرو الطريق الرئيسي بمحافظة بارق في منطقة عسير من كثرة المطبات والحفريات، أكد متحدث البلدية أحمد البارقي، أن المقاول تسلم المشروع وسيتم البدء في الكشط ومعالجة الحفر خلال الأيام القليلة القادمة.

حوادث مرورية

تحول الطريق إلى حفر تتسبب في إتلاف الإطارات ونظام تعليق المركبات، فضلا عن وقوع حوادث مرورية خطيرة، ويقول المواطن محمد البارقي، إن تكسر وهبوط الأسفلت ووجود الحفر أصبحت ظاهرة في طريق بارق الرئيسي بسبب سوء التنفيذ، فمجرد أن تتم السفلتة أو الصيانة سرعان ما تعود نفس المشكلة التي تؤرق مرتادي الشارع العام الذي يربط بارق بمحافظتي المجاردة ومحايل، ويشهد حركة مرورية كبيرة يوميا.

خط ساخن

أرجع علي البارقي كثرة التشققات والمطبات وهبوط طبقة الأسفلت، إلى التنفيذ السيئ، ومرور سيارات الأحمال الثقيلة التي تؤثر في الطريق وتتسبب في وجود بعض الحفر والهبوط، متمنيا أن يكون هناك خط ساخن مع فرق الصيانة في بلدية بارق لتلقي البلاغات والتعامل معها في حينه.

سوء السفلتة

طالب عبدالله الشهري، وأحمد عسيري بضرورة تعامل بلدية بارق مع المشكلة، والحد منها، من خلال إصلاح الحفر، وتطبيق الشروط الفنية في إعادة السفلتة، ووضع المواصفات الفنية الدقيقة عند التنفيذ للحد من المشكلات التي تلحق بالأسفلت وتتسبب في الكثير من الحوادث المرورية، بسبب سوء أعمال السفلتة، ودعيا إلى تكثيف وسائل التنبيه من خلال وضع الإشارات التحذيرية قبل المطبات بمسافة كافية.

مشكلات الطريق

تكسر وهبوط الأسفلت

انتشار الحفر بسبب سوء التنفيذ

مرور سيارات الأحمال الثقيلة

غياب الإشارات التحذيرية