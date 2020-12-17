شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا إلى السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وصلت الدفعة الأولى من لقاح فايزر، المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، إلى مطار الملك خالد الدولي، في العاصمة الرياض.

وقال وزير الصحة توفيق الربيعة: «يسعدني أن أبشر الجميع من المواطنين والمقيمين، بوصول اللقاح، أرجو أن تكون بداية لانفراج الأزمة».

وأضاف الربيعة، في كلمته بملتقى ميزانية 2021 السعودية، أن عملية التلقيح ستبدأ خلال 3 أيام، لمن سجلوا عن طريق تطبيق «صحتي» التابع للوزارة.

ووجه الربيعة رسالة عاجلة للجميع على الأراضي السعودية «المواطنين والمقيمين» بضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، مشيرا إلى أنه ستتم جدولة مواعيد لهم حال توافر اللقاحات والاهتمام بمن لهم الأولوية في أخذ اللقاح.

جاء ذلك خلال مشاركة الربيعة في أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2021، إذ أشار إلى فتح باب التسجيل للحصول على اللقاح، موضحا أنه سجل في الساعات الأولى 100 ألف شخص.

وأكد وزير الصحة السعودي أن اللقاح سيتوافر بشكل مجاني للجميع، إذ ستكون الأولية لمن هم فوق 65 عاما كونهم الأكثر عرضة للإصابة الشديدة والوفاة من غيرهم كما ستكون الأولوية لمن لديهم أمراض مزمنة ومرضى المستشفيات والممارسين الصحيين بسبب تعاملهم مع المصابين، معربا عن حرص الدولة على إعطاء اللقاح للجميع.

وبشأن انتهاء جائحة كورونا، توقع الربيعة أن تنتهي عندما يحصل أغلب المجتمع على اللقاح وعندما تنخفض الحالات بشكل كبير.