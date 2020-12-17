شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أثارت ألقاب «فرقة مسرح الطائف» الجدل ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أثارت الألقاب لأعضاء فرقة مسرح الطائف بجمعية الثقافة والفنون جدلاً بين مدير عام جمعية الثقافة الدكتور نايف الثقيل ورئيس مسرح فرقة الطائف الكاتب المسرحي فهد رده الحارثي، إذ قال الثقيل إن اختيار وتسويق ألقاب فيها إجحاف لتاريخ المسرح السعودي أمر لا يليق بفرقة هي جزء ومكون من مكونات المسرح السعودي.

وكشف لـ«الخليج 365» الكاتب المسرحي رئيس فرقة مسرح الطائف فهد رده الحارثي أن ما زعمه مدير عام جمعية الثقافة والفنون نايف الثقيل من نقد لألقاب فرقة مسرح الطائف هامشي ولا يليق بشخص مسؤول عن مهمات أخرى، وليس الاتجاه في موضوع ألقاب، ومنذ سنتين يطرق هذا الباب حتى أصبح أسطوانة مشروخة وأمرا مخجلا للغاية، ولا يمثل الثقافة السعودية بأي شكل من الأشكال، علما أن الثقيل لم يناقش مثلاً أي منجز لفرقة مسرح الطائف ذات الباع الطويل، ولم يناقش عملاً مسرحياً أو نصا وعملا، وإنما ذهب للهامش، وكان من المفترض عليه وهو مدير الفروع القيام بمهماته ودعم الفرق، مستغرباً منه تركيزه منذ عامين على فرقة مسرح الطائف التي حققت منجزات كثيرة منها: تقديم 52 عملا مسرحيا، والمشاركة في إدارة 200 عمل مسرحي محلي وعربي ودولي، وتحقيق 90 جائزة محلية و27 دولية.

"الخليج 365" تواصلت مع مدير عام جمعية الثقافة والفنون الدكتور نايف بن خلف الثقيل لأخذ رأيه حول استياء منسوبي فرقة مسرح الطائف ونقده لأمور هامشية كالألقاب منذ عامين، وقال الثقيل إن حديثه لا علاقة له بجمعية الطائف إطلاقا، والحديث يتعلق بفرقة مسرح الطائف، وهي فرقة مستقلة لها رئيس وأعضاء لهم كل الاحترام والتقدير، لكن لديها مشكلة الأنا العالية، في اختيار وتسويق ألقاب فيها إجحاف لتاريخ المسرح السعودي، وهذا أمر لا يليق بفرقة هي جزء ومكون من مكونات المسرح السعودي.