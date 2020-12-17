شكرا لقرائتكم خبر عن مفتشات الموارد البشرية بالرياض ينفذن أكثر من 1000 زيارة على المنشآت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تمكنت فرق التفتيش النسائية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأشهر الـ6 الماضية من تنفيذ أكثر من 1000 زيارة ميدانية على المجمعات التجارية والمدارس الأهلية والمشاغل والنوادي النسائية الرياضية، إضافة إلى بعض المشاريع النسائية الصغيرة داخل الأحياء، للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بأنظمة العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.

وأسفرت الزيارات التي شملت العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها عن رصد نحو 100 مخالفة أغلبها للفقرة 20 و21 التي تنص على توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين وتشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات من السعوديات، إضافة إلى مخالفات عدم وجود عقود العمل والتأمين الطبي.

وأوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن عمل المفتشات لا يقتصر فقط على تحرير المخالفات بل يمتد إلى الإرشاد المهني للموظفات في القطاع الخاص والإجابة عن استفساراتهن المتعلقة بالحقوق والواجبات، مؤكداً أن الحملات التفتيشية التي ينفذها فرع الوزارة ممثلاً بقطاع التفتيش النسائي مستمرة على مدار السنة لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث محلات المستلزمات النسائية وتوطينها، وتنظيم سوق العمل.