شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يشارك في حفل «اليوم الوطني» للبحرين والان نبدء بالتفاصيل

شارك المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، في الحفل الافتراضي الذي أقامه وفد مملكة البحرين الدائم لدى الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الوطني البحريني الـ49.

وأعرب السفير المعلمي، بهذه المناسبة، عن خالص التهاني لمندوب مملكة البحرين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جمال الرويعي، ولأعضاء بعثة مملكة البحرين.

حضر الحفل، مدير مكتب مندوب المملكة الدائم فيصل الحقباني، ومسؤولة قسم الإعلام والمراسم بالوفد طفول العقبي.