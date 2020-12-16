القبض على سائق يقود مركبة بسرعة جنونية بـ الطائف

2020-12-17

متابعات الخليج 365 - الطائف

تمكنت الإدارة العامة للمرور في محافظة الطائف من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًّا.

وأوضح المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، أن قائد المركبة عرض حياته وحياة الآخرين للخطر بسبب السرعة الجنونية.

وأوضحت إدارة المرور في الطائف أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.



