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شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. قوات التحالف تواصل فصل القوات في أبين وخروجها من عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
واصلت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، فصل القوات في أبين وخروجها من عدن.
وأعلن التحالف مواصلة تنفيذ الشق العسكري باتفاق الرياض شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة لذلك.
وأضاف التحالف العربي أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن تمت بانضباطية والتزام من الطرفين.
وأكد التحالف أن نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية.
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