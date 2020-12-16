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بومبيو يخضع للحجر الصحي
خالط مصابًا بكورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس أن نتائج الفحوصات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لفيروس كورونا جاءت سلبية.
وأوضحت أورتاغوس في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الوزير بومبيو سيخضع للحجر الصحي بعد مخالطته شخصًا ثبتت إصابته بالفيروس.
ولفتت إلى أن الفريق الطبي لوزارة الخارجية يتابع حالة الوزير بومبيو عن كثب.
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