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لأول مرة.. بتكوين تسجل أعلى مستوياتها بـ 20 ألف دولار
متابعات الخليج 365 - متابعة
كسرت عملة بِتكوين الرقمية حاجز العشرين ألف دولار للمرة الأولى اليوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وقفزت عملة البتكوين الرقمية المشفرة 4.5 بالمائة إلى 20 ألفًا و440 دولارًا، لتبلغ مكاسبها أكثر من 170 بالمائة هذا العام، مدعومة بطلب من مستثمرين كبار تجتذبهم فرص الكسب السريع وما يتردد عن مقاومة العملة للتضخم وتوقعات أن تصبح أداة دفع رائجة.
وشهدت موجة صعود بِتكوين تدفقًا ضخمًا للعملة إلى أمريكا الشمالية من شرق آسيا، يغذيه تهافت عليها من مستثمرين أمريكيين كبار كانت بواعث قلق رقابية تثنيهم من قبل، بحسب “رويترز”.
ويتزامن صعود بِتكوين، التي يراها بعض المستثمرين ملاذًا آمنًا محتملًا، مع تراجع السعر الفوري للذهب في الأشهر الأخيرة.
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