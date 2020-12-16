شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح طريقة أخذ لقاح " كورونا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، طريقة أخذ لقاح فيروس " كورونا المستجد ".
وذكرت الوزارة أن اللقاح يؤخذ عن طريق الحقن بالعضلات، موضحة أن عدد جرعاته، جرعتين بفاصل 3 أسابيع.
وكان وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قد أعلن عن وصول أول دفعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن حكومة المملكة وضعت صحة الإنسان فوق كل شيء .
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