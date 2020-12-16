شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..جامعة شقراء: الاختبارات حضورية وسط تطبيق إجراءات احترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شقراء (صدى):

أكد وكيل جامعة شقراء للشؤون التعليمية عبدالعزيز السياري، علىأنه تم اتخاذ قرار من إدارة الجامعة بإقامة الاختبارات عن بعد، لجميع المراحل التعليمية، عدا التخصصات التنمية العملية التي تتطلب الحضور.

وقال السياري لقناة " الإخبارية "، إن الاختبارات ستكون حضورية وسط تطبيق إجراءات احترازية حرصا على سلامة طلاب وطالبات الجامعة.

وأضاف : إنه تم إلزام جميع الكليات بضرورة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وقياس درجة حرارة الطلاب، والالتزام بارتداء الكمامة.