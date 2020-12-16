شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.." الصحة " تُعلن عن موعد بدء التطعيم بلقاح ‎كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت وزارة الصحة إن التطعيم بلقاح ‎كورونا سيبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، لافتة إلى أن التركيز في المرحلة الأولى على المناطق الرئيسية في ‎المملكة.

وأوضحت وزارة الصحة أن المملكة من أول 3 دول في العالم التي تبدأ تطعيم فعلي بهذا اللقاح، مبينا:" سيكون الهدف الرئيسي من التطعيم باللقاح هو تغطية أكبر عدد من المواطنين والمقيمين، وسيكون هناك تركيز على الفئات المعرضة أكثر للمرض ".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الأربعاء، عن تسجيل 180 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 199 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 351,192 حالة، فضلًا عن تسجيل 11 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6080 حالة.