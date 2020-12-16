شكرا لمتابعة خبر عن " آل الشيخ " يكشف عن عدد الشهادات التي حصلت عليها " الترفيه " من " جينيس " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن الهيئة حققت إنجازات تمكنت خلالها من التسجيل في موسوعة " جينيس " للأرقام القياسية. أوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن الهيئة حققت إنجازات تمكنت خلالها من التسجيل في موسوعة " جينيس " للأرقام القياسية. وأشار إلى أن الهيئة حصلت على 4 شهادات من " جينيس "، وأن هناك 3 شهادات أخرى ستضاف باسم الهيئة قريباً. وكانت موسوعة " جينيس " تسجل في كتاب مرجعي سنويًا الأرقام القياسية العالمية، حيث تُعد من أدق المراجع في معرفة الأرقام القياسية.

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