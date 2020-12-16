شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الثقافة ": تسجيل السدو ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في اليونسكو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان تسجيل نسيج السدو ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في اليونسكو.

ووصف الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ذلك بالخطوة المهمة التي تعكس دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتراث وحفظه.

ويعد " السدو " هو أحد أنواع النسيج التقليدي في شبه الجزيرة العربية، ومعناه لغوياً كل ما نُسج على طراز أفقي، ويستخدم غالباً وبر الجمل أو شعر الماعز أو صوف الغنم لحياكة الخيام وغيرها.