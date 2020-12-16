السعودية اليوم / إنقاذ 51 مهاجراً غير شرعي من الغرق في تونس



تونس 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

أنقذت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري التونسيين، في عملية مشتركة 51 مهاجراً غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، كانوا على متن قارب معطب وسط البحر قبالة شواطئ سيدي منصور بمحافظة صفاقس التونسية.

وأفادت وزارة الدفاع التونسية في بيان اليوم، أن المهاجرين أفادوا بأنهم متوجهين لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية.

وأضافت انه تم تسليمهم إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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22:41ت م

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