السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 612 وفاة و25161 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لندن 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

سجلت بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 612 حالة وفاة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي اليوم، إلى أنها سجلت 25161 إصابة جديدة بالفيروس, ليبلغ إجمالي الإصابات 1,913,000 إصابةً.

// انتهى //

22:33ت م

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لندن 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسسجلت بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 612 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 65517 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي اليوم، إلى أنها سجلت 25161 إصابة جديدة بالفيروس, ليبلغ إجمالي الإصابات 1,913,000 إصابةً.// انتهى //22:33ت م0212

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