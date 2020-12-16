السعودية اليوم / المغرب تسجل 3351 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 3351 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 38 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 6749 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 336,835.

// انتهى //

22:21ت م

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الرباط 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 3351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 406,970.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 38 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 6749 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 336,835.// انتهى //22:21ت م0210

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