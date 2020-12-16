السعودية اليوم / وكيل إمارة جازان يجتمع بأعضاء فريق اللجنة التنفيذية لتطوير أعمال المرور وأمن الطرق بالمنطقة



جيزان 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

اجتمع وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر بمكتبه بالإمارة اليوم، بأعضاء فريق اللجنة التنفيذية لتطوير أعمال المرور وأمن الطرق في المنطقة.

وأبرز الدكتور الصقر في بداية الاجتماع، الدور المهم للجنة من خلال تفعيل دور اللجان المختلفة في المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها وأهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بتطوير أعمال المرور وأمن الطرق، مشيراً إلى توجيهات ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، لنشر وتطبيق جميع جوانب التوعية وتطبيق قوانين وتعليمات الحركة المرورية بما يعود بالسلامة على الجميع.

وأكد أهمية بذل الجهود والمبادرات لنشر ودعم السلوك الإيجابي للسائقين وتعديل الممارسات الخاطئة للاستفادة من جميع المنصات الإلكترونية للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ومنها وضع خطط للإجراءات الوقائية اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق والحد من الحوادث، وإعداد الخطط المرورية التي تعنى بالحركة المرورية خصوصاً في ساعات الذروة أو خلال المناسبات التي تشهد كثافة مرورية داخل وخارج النطاق العمراني والطرق السريعة، ورصد الاختناقات المرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها التوجيهات اللازمة.

حضر الاجتماع وكيل إمارة جازان لشؤون التنمية الدكتور عيسى بن يحي البناوي وعدد من مسؤولي الجهات الأمنية المعنية.

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22:08ت م

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