

عواصم 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

سجلت إندونيسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 6725 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإندونيسية في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 636154 إصابة, فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 19248 حالة وفاة بعد تسجيل 137 حالة, كما أوضحت الوزارة أن مجموع حالات التعافي بالفيروس بلغ 521984 حالةً.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الماليزية أن إجمالي المصابين في البلاد بلغ 87913 إصابةً, كما ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 429 حالة وفاة, بعد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة, وأشارت إلى أن مجموع حالات التعافي بالفيروس بلغ 72733 حالةً.

فيما أشارت وزارة الصحة الفلبينية في بيان إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 452988 إصابةً، وبلغ عدد الوفيات 8833 حالةً بعد تسجيل 21 وفاة جديدة, كما أوضحت أن مجموع حالات التعافي بالفيروس بلغ 419282 حالةً.

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21:59ت م

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عواصم 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسسجلت إندونيسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 6725 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), فيما سجلت ماليزيا 1295 حالةً، والفلبين 1156 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الإندونيسية في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 636154 إصابة, فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 19248 حالة وفاة بعد تسجيل 137 حالة, كما أوضحت الوزارة أن مجموع حالات التعافي بالفيروس بلغ 521984 حالةً.ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الماليزية أن إجمالي المصابين في البلاد بلغ 87913 إصابةً, كما ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 429 حالة وفاة, بعد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة, وأشارت إلى أن مجموع حالات التعافي بالفيروس بلغ 72733 حالةً.فيما أشارت وزارة الصحة الفلبينية في بيان إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 452988 إصابةً، وبلغ عدد الوفيات 8833 حالةً بعد تسجيل 21 وفاة جديدة, كما أوضحت أن مجموع حالات التعافي بالفيروس بلغ 419282 حالةً.// انتهى //21:59ت م0203

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابات كورونا: 6725 بإندونيسيا و 1295 في ماليزيا و 1156 في الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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