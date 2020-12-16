السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 595 إصابة جديدة بكورونا



لوكسمبورغ 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

سجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية، 595 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ اليوم، إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 421 حالةً.

// انتهى //

21:31ت م

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لوكسمبورغ 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسسجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية، 595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد 42845 حالةً.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ اليوم، إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 421 حالةً.// انتهى //21:31ت م0196

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