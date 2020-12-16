شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفرالباطن يناقش مع «الكهرباء» تحويل الشبكة إلى أرضية والان نبدء بالتفاصيل

بحث سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد اليوم، مع المهندس فؤاد بن محمد العبدالقادر رئيس القطاع الشرقي للتوزيع بالشركة السعودية للكهرباء والوفد المرافق له، احتياجات المحافظة من المشاريع وتوصيل الكهرباء للمخططات الحكومية.

كما ناقشوا وضع خطة زمنية لتحويل الشبكة الكهربائية الموجودة داخل الأحياء من هوائية إلى أرضية، ورفع مستوى المكتب التابع للشركة إلى إدارة للسعي إلى خدمة الأهالي بصورة أفضل.

وفي ختام اللقاء، شكر سموه حرص المسؤولين في الشركة على زيارتهم المحافظة للوقوف على احتياجاتها، مشيدا بما تبذله الشركة من جهود في إيصال خدمات الكهرباء لجميع المستفيدين بالمحافظة، وتعاونهم المشترك مع الجهات ذات العلاقة.