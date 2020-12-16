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شاهد.. الشتاء ينعش الحركة التجارية بسوق حفر الباطن القديم
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
شهدت محلات بيع بيوت الشعر ومحلات الملبوسات الشتوية وأجهزة التدفئة ومحلات الأسر المنتجة في السوق الداخلي بمحافظة حفر الباطن، إقبالًا متزايدًا من المواطنين مع بدء دخول موسم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.
ورصدت عدسة “متابعات الخليج 365” الحركة التجارية في السوق من المواطنين والمقيمين للبحث عن ما يناسبهم من الملابس الشتوية التي اشتهر بها السوق، بالإضافة إلى شراء وسائل التدفئة الكهربائية والمأكولات الشتوية كالسمن والأقط وغيرها من الأكلات الشتوية.
وحرص أصحاب المحلات على تلبية مستلزمات موسم الشتاء وتجهيز وعرض كميات كبيرة ومتنوعة من السلع، التي يتم الإقبال عليها.
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