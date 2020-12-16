شكرا لقرائتكم خبر 15,087 مستفيدا من خدمات مركز تأكد بالشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مركز (تأكد) في الحدود الشمالية خدماته لـ15087 مستفيدا، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن، حيث إن هذه المراكز خصصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).

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