تسجيل حياكة السدو ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجحت المملكة العربية في تسجيل عنصر (حياكة السدو) ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة (اليونسكو) كملف مشترك مع دولة الكويت الشقيقة، وأعلن التسجيل خلال اجتماعها السنوي في فترة بين 14 إلى 19 ديسمبر الحالي.

ويمثل هذا الإنجاز إشارة لما يحظى به التراث الوطني من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وعنايتهما بالهوية الثقافية الوطنية وأهمية إبرازها إقليميا وعالميا.

وجاءت عملية التسجيل تتويجا لجهود فريق وطني مشترك تقوده وزارة الثقافة، واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، والمندوبية السعودية الدائمة لدى اليونسكو، وجمعية (نحن تراثنا)، وذلك بالتعاون مع دولة الكويت الشقيقة.

وتعد (حياكة السدو) ثامن عنصر ثقافي نجحت المملكة في تسجيله لدى (اليونسكو)، وذلك ضمن جهودها لتوثيق التراث الوطني غير المادي، وتسليط الضوء عليه محليا وعالميا بما يعزز فرص استمراره وضمان استدامته عبر الأجيال.

وتأتي (حياكة السدو) واحدة من الفنون الحرفية التقليدية الإبداعية التي زاولها سكان الجزيرة العربية منذ القدم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع، وأصبحت أحد أهم أوجه وصور التراث الإنساني في المملكة بتصاميمها المختلفة وزخارفها وألوانها. وتعبيرا عن هذه الأهمية الحضارية استخدم (السدو) في تصميم شعار قمة دول مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة هذا العام.

تعزيز الحضور الدولي

وأكد وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان أن قيادة المملكة لعملية تسجيل فن (الحياكة التقليدية للسدو)، ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للـ(يونسكو) بالتعاون مع دولة الكويت الشقيقة، تعد بمثابة تتويج لجهود المنظومة الثقافية وبقية الجهات المعنية بتوثيق التراث وتسجيله في المنظمات الدولية.

وقال إن القطاعات الثقافية دائما تحظى بتوجيه واهتمام ودعم ولي العهد، حيث يقف خلف كل الإنجازات الثقافية التي تحققت منذ إنشاء الوزارة. فن (السدو) من العناصر الثقافية الأصيلة في بلادنا، وما اختياره شعارا لقمة مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة إلا دليل على أهميته التراثية.

كما أن إدراج فن (السدو) ضمن قائمة (اليونسكو) للتراث الثقافي غير المادي خطوة مهمة لمعرفة الدلالات الثقافية التي يحملها هذا الفن التراثي العريق.

وأضاف وزير الثقافة «سوف تتواصل جهود تسجيل عناصر التراث الثقافي غير المادي، لتشمل إضافة عناصر أخرى في الأعوام المقبلة، من أجل تعزيز الحضور الدولي للثقافة السعودية بعناصرها المتنوعة، وللمساهمة في تسليط الضوء محليا ودوليا على ثراء التراث الوطني وضرورة المحافظة عليه وتنميته وتطويره».

ماذا يعني تسجيل فن (السدو) في (اليونسكو)؟

1 - أهمية جهود المملكة في تسجيل فن (السدو) في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو.

2 - يعبر فن (السدو) بأساليبه وتصاميمه الأصيلة عن الهوية الثقافية السعودية.

3 - يعد شعارا مميزا لقمة مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة أخيرا.

4 - يشير إلى أهميته الثقافية ودلالاته الحضارية في المملكة.

5 - جهود مقدرة تبذلها وزارة الثقافة مع جهات وطنية ذات علاقة بالتراث الثقافي من أجل توثيق التراث الوطني وتسجيله دوليا.

6 - تعزيز الحضور العالمي للعناصر الثقافية السعودية، وتسليط الضوء على أهمية هذه العناصر وضرورة حفظها وتطويرها.

7 - المملكة تمتلك تراثا ثقافيا غنيا وثريا ومتنوعا بتنوع مناطقها وثقافاتها سجل بعضه في قائمة (اليونسكو) خلال السنوات الماضية.