حزم خدمات لمعاونة ذوي الإعاقة على أداء النسك بالمسجد الحرام

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وبدأت خدمات الإدارة منذ العودة التدريجية للمعتمرين والمصلين بتخصيص مصلى خاص يقع بالدور الأول في المسجد الحرام (أمام جسر أجياد) وإحاطته بشريط خاص يوضح خصوصيته، وتجهيزه بكافة الخدمات المتوافقة مع متطلبات الأمن الصحي للقاصدين، كذلك وزع موظفو الإدارة خرائط مسارات ذوي الإعاقة والمزلقانات والسلالم والمصاعد والمنحدرات والجسور المجهزة باحتياجاتهم، وتكثيف الوعي الميداني لذوي الإعاقة السمعية في المسجد الحرام بلغة الإشارة وتوزيع الكتيبات الإرشادية لهم.كما تنوعت مبادرات الإدارة التي دشنها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بين فريق عطاء التطوعي لذوي الإعاقة والإجراءات الاحترازية بلغة برايل، وأساور للأشخاص ذوي الإعاقة، تساعد مقدمي الخدمة على التعاون معهم أثناء تواجدهم في المسجد الحرام، ومبادرة (نعم لعطائي لا لإعاقتي)، ومبادرة (طاقة ولسنا إعاقة)، ومبادرة (قادرون)، ومبادرة (معا للقمة)، ومبادرة (شكرا لعطائكم).
خدمات مخصصة لذوي الإعاقة بالمسجد الحرام:
- سلالم كهربائية ومصاعد وجسور مزودة برموز وعلامات واضحة لتسهيل حركتهم
- دورات مياه مجهزة بكافة الأدوات التي تتناسب مع حالاتهم الجسدية
- مسارات توضيحية خاصة بتنقل ذوي الإعاقة الحركية
- لوحات إرشادية مكتوبة والكترونية بلغات عدة توضح وجهات التنقل
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