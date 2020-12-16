شكرا لقرائتكم خبر 150 ألف شخص سجلوا للحصول على اللقاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي من سجلوا عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا منذ بدء التسجيل أمس الأول حتى ظهر الأربعاء أكثر من 150 ألف شخص، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الصحة.

وأهابت الصحة بالجميع سرعة التسجيل حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأعلنت الصحة مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذا لتوجيهات القيادة، مؤكدة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

كما حددت «الصحة» الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا، حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين، من هم فوق 65 سنة، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، وكذلك من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

وأبانت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا (50 عاما)، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 - 40، فيما تستهدف الفئة في المرحلة الثالثة جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.