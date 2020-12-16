شكرا لقرائتكم خبر نيوم مسرح لأحداث مسلسل الأنيمي السعودي «أساطير في قادم الزمان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت شركة (مانجا للإنتاج) - التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك) الخيرية - اتفاقية تعاون مع شركة نيوم، حيث ستدور في منطقتها أحداث الموسم الثاني من مسلسل (أساطير في قادم الزمان) السعودي بأسلوب الرسومات اليابانية (الأنيمي)، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول بين صفوف المشاهدين عربيا وعالميا، حيث تجاوز عدد المشاهدات السبعين مليونا حول العالم.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمانجا الدكتور عصام بخاري عن سعادته بالتعاون مع نيوم التي ستكون حاضرة في الموسم الثاني من المسلسل، والتي تمثل خطوة نوعية بين قطاع صناعة المحتوى الإبداعي السعودية والعربي مع مشروع طموح يجسد رؤية المملكة 2030م وحاضنة الابتكارات التقنية في مدينة المستقبل نيوم، حيث إن هدف مانجا للإنتاج هو إلهام أبطال المستقبل وزرع الطموح فيهم ليكونوا جزءا من تطوير وتشييد نيوم وبناء مستقبل مشرق للبشرية جمعاء.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر «إن الإعلام والثقافة والترفيه من القطاعات الرئيسة في نيوم، ونسعى دائما لفتح المجال بشكل أوسع أمام المواهب المحلية والعالمية المهتمة بالمجال الفني، التي أدعوها للمشاركة في المسابقة التي ستجرى قريبا»، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تأتي عقب إطلاق الموسم الأول من مسلسل (أساطير في قادم الزمان) في يناير الماضي الذي أنتج بالشراكة بين مانجا وتوئي أنيميشن اليابانية العريقة.

ويجري عرض المسلسل في الكثير من المحطات والمنصات على مستوى المنطقة في 19 منصة ومحطة في اليابان والصين وتايوان وأمريكا وغيرها، حيث تلقى المسلسلات بأسلوب الرسومات اليابانية رواجا كبيرا، مما يسهم في نشر الثقافة السعودية حول العالم واطلاع مختلف الشعوب عليها.

وفي سياق متصل أعلنت (مانجا للإنتاج) عن الاستعدادات لإطلاق مسابقة تدعو من خلالها الفنانين المهتمين والمبدعين حول العالم إلى تقديم تصاميم تخيلية لمشروع نيوم، حيث سيتم اعتمادها واستخدامها في حلقات المسلسل، على أن تنطلق المسابقة خلال يناير المقبل، وتتيح هذه المسابقة للمواهب المحلية والدولية إطلاق العنان لإمكانياتها الإبداعية وعرض أعمالها في المسلسل، مما يسهم في تمكينها وتسليط الضوء عليها أمام فئات مختلفة من الجمهور العربي والعالمي.

عن مسلسل (أساطير في قادم الزمان)