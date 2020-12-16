الفيصل يستعرض خطط تطوير عشوائيات مكة وجدة والطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة أمس، مع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف وزير الإسكان ماجد الحقيل، يرافقه عدد من مسؤولي الوزارتين، الخطط الرامية لتطوير الأحياء العشوائية في مدن مكة المكرمة وجدة والطائف.

وناقش الفيصل مع الحقيل البنى التحتية لمشروع الفيصلية الذي سوف تتم فيه الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال بناء المدن الذكية، وتنمية المجتمعات الرقمية التي تحقق الرفاهية وتفتح آفاقا أرحب لنمو الاقتصاد الرقمي.

كما بحث آليات تسريع ودعم العمل في المشروعات البلدية في محافظات المنطقة. وسيحوي مشروع الفيصلية مطارا يرتبط بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، كما تطرق الاجتماع إلى ميزات مشروع الفيصلية الذي يقع على مساحة 2.450 كلم2، إذ يحقق فرصا اقتصادية جديدة ومتطورة تفتح آفاقا رحبة للتنمية، تتوافق مع التقدم التقني وتنوع مجالات الاستثمار. وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، يحوي مناطق للاستثمارات العامة والخاصة لتحفيز نمو المشروع، ومنها والمركز الحضاري ومركز للأعمال والتجارة ومركز للتسوق والبيع بالتجزئة، إضافة إلى رصيف للقوارب ومساكن مطلة على البحر، وروعي في تصميمه التركيز على خلق المحفزات الاقتصادية للتنمية وصولا لخلق فرص وظيفية واستثمارات اقتصادية ناجحة ومستدامة، تعمل على تحفيز السوق العقاري كخدمة أساسية مكملة لعملية التطوير، ويعد المشروع مكملا لخطط التنمية والتطوير الوطنية في مدينتي مكة المكرمة وجدة وليس منافسا لهما، لضمان تكامل عملية التنمية الإقليمية لمكة المكرمة.

مشاريع المرحلة الأولى للفيصلية تضم: