خالد الفيصل ويدشن مبادرة تعلم العربية لغير الناطقين بها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تيسير سبل تعلم اللغة العربية وتقريب علومها المتعددة إلى غير الناطقين بها، دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة أمس، مبادرة تعلم العربية، بحضور رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي القحطاني.

وتعزز مبادرة تعلم العربية التي تتبناها جامعة أم القرى من خلال برامجها المتنوعة وحلولها المختلفة النظرة الإيجابية إلى اللغة العربية، فيما تتمثل رسالة المبادرة في نشر الحلول المبتكرة والمنتجات اللغوية المتخصصة ذات الجودة العالية لغير الناطقين بها.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى أهداف المبادرة، التي تعزز حضور اللغة العربية على المستويين المحلي والعالمي، إلى جانب دعم حضور اللغة العربية على وسائل التواصل الاجتماعي، ودعم مؤسسات وبرامج التوعية في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، إضافة إلى تنظيم الفعاليات التي تدعم تعليم اللغة العربية ونشرها لغير الناطقين بها.

واطلع على خطة تنفيذ مبادرة تعلم العربية التي ستنفذ من خلال ثلاث مراحل، الأولى تتمثل في إطلاق المبادرة وتأسيس اللجان ومراجعة اللوائح واعتمادها، وتفعيل منصات التواصل الاجتماعي ومباشرة النشر والتفاعل، وإنشاء نماذج وخطط الشراكات.

فيما تنفذ المرحلة الثانية عبر تقييم أداء المبادرة على منصات التواصل وتطوير المحتوى، إلى جانب استقطاب شركاء استراتيجيين للمبادرة، فيما يتم خلال المرحلة الثالثة تقييم أداء المبادرة على منصات التواصل الاجتماعي، وتقييم الشراكات القائمة واستقطاب شركاء استراتيجيين، إضافة إلى زيادة عدد السفراء.

تنفيذ المبادرة على 3 مراحل

المرحلة الأولى:

• إطلاق المبادرة وتأسيس اللجان

• مراجعة اللوائح واعتمادها

• تفعيل منصات التواصل الاجتماعي

مباشرة النشر والتفاعل

• إنشاء نماذج وخطط الشراكات

• استقطاب 15 سفيرا عالميا للمبادرة

• بناء خطة المؤتمرات والفعاليات

المرحلة الثانية:

• تقييم أداء المبادرة على منصات التواصل الاجتماعي

• استقطاب شركاء استراتيجيين للمبادرة

• زيادة عدد السفراء إلى 40 سفيرا

• تنفيذ ملتقيات عامة و3 حلقات نقاش متخصصة

المرحلة الثالثة:

• تقييم أداء المبادرة على منصات التواصل الاجتماعي

• تقييم الشراكات القائمة واستقطاب شركاء استراتيجيين

• زيادة عدد السفراء إلى 60 سفيرا

• تنفيذ ملتقيات عامة وحلقة عمل متخصصة ومؤتمرات