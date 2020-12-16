«التعليم» تصدر 6 تعليمات جديدة لما بعد الاختبارت.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

أصدرت وزارة التعليم، تعليمات جديدة إلى منسوبيها، لفترة ما بعد اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وكشفت مصادر «عاجل»، عن تفاصيل تلك التعليمات، التي تتمثل في تكليف المدارس باستخراج النتائج بنفس الآلية المعمول بها، مع مراعاة حصر الغائبين عن الاختبارات أو المخفقين فيها، والتواصل معهم ومعرفة أسباب غيابهم، ووضع الخطة العلاجية اللازمة، على أن يكون موعد إعلان المتائج في آخر أيام الاختبارات.

وأوضحت المصادر، أن ثاني تلك التعليمات، إعداد جداول اختبارات للمتغيبين عن اختبار الفصل الدراسي الأول بعذر تقبله إدارة المدرسة لجميع المراحل، على أن يكون في الأسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، مع ضرورة إفادة الطلاب عن موعد الاختبار.

وأشارت إلى أن «التعليم» وجهت، كذلك، بإغلاق درجات الفصل الدراسي الأول فور الانتهاء من رصد الدرجات، على أن يكون الرجوع لما ورد في التعليم الثانوي بشأن قواعد النجاح والرسوب بنظام المقررات الإصدار الأول 1439هـ.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة ألزمت منسوبيها بطباعة كشف الدرجات للفصل الدراسي الأول، ورصد الملاحظات على النظام.