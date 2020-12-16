أمير عسير يوجه بالانتهاء من الأعمال المتأخرة في نادي أبها خلال أسبوع

شدّد أمير منطقة عسير تركي بن طلال، اليوم الأربعاء، على أهمية سرعة الانتهاء من الأعمال المتأخرة في نادي أبها الرياضي خلال أسبوع على أقصى تقدير.

جاء ذلك خلال تفقده سير العمل بمقر النادي، ورصده العوائق التي أدت إلى تأخر الأعمال بتلك المنشأة الرياضية.

وعبر حسابها على تويتر، نوهت إمارة منطقة عسير، بأن الأمير تركي بن طلال تفقد سير العمل بمقر نادي أبها الرياضي، ورصد العوائق التي أخرت الإتمام، لافتة إلى أنه أوصى بإيجاد الحلول المناسبة خلال أسبوع.

وأشارت إلى أن الأمير تركي بن طلال، أكد أهمية سرعة الانتهاء من الأعمال المتأخرة في نادي أبها الرياضي خلال أسبوع على أقصى تقدير.

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