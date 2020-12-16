معهد الإدارة العامة بالشرقية يبدأ باستقبال طلبات القبول للعام 2021

دشن معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية برامجه التدريبية (القصيرة والطويلة) والبرامج الإعدادية (دبلوم بعد الثانوي والدبلوم العالي لحملة البكلوريوس) من خلال الذراع الاستثماري مركز الأعمال، في عدد من التخصصات الإدارية التي تسهم في تطوير بيئة العمل بشكل كفء وفعال في القطاعين الخاص والعام.

من جهته أكد مدير مركز الاعمال بفرع المعهد بالمنطقة الشرقية، صالح الغريب، بأن معهد الإدارة العامة، منذ أكثر من 60 عامًا، يتولى قيادة التنمية الإدارية بالمملكة العربية السعودية في شتى المجالات الإدارية (التدريب - الاستشارات - الدراسات)، من أجل إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتمكنة إداريًا.

وأضاف الغريب بأن الطلب المتزايد للاستفادة من خدمات معهد الإدارة العامة كبيت خبرة إدارية محليًّا وإقليميًّا، جعل المعهد ينشئ مركز الأعمال من أجل إتاحة الفرصة لاستفادة القطاع العام والقطاع الخاص من أنشطة المعهد بمقابل مالي. مستند على فريق عمل يتجاوز 600 موظف وموظفة من حملة الشهادات العليا في جميع التخصصات الإدارية، من أفضل الجامعات العالمية.

كما يقوم مركز الأعمال بالإعلان عن خططه التدريبية والإعدادية في بداية كل فصل تدريبي، في المجالات الإدارية المختلفة (الإدارة العامة، إدارة الأعمال، الإدارة الصحية، إدارة المواد، الموارد البشرية، الهندسة الإدارية، الإحصاء، المحاسبة، العلاقات العامة، الاقتصاد والميزانية، السلوك التنظيمي، الإدارة المكتبية والمعلومات). ويعمل على اعداد وتطوير هذه البرامج عدد من المتخصصين والخبراء بناء على تقييم احتياج السوق بشكل مستمر.

وبيّن الغريب بأن مركز الأعمال يتيح فرصة التدريب للعملاء في البرامج التدريبية والإعدادية خلال فترات مرنة سواء خلال الفترة الصباحية أو المسائية حسب احتياج العميل.

ولفت إلى أن المركز يهتم بتقديم دورات عامة مصممة مسبقًا أو تصميم برامج خاصة تتوافق مع متطلبات العميل، مؤكدًا أن تنفيذ البرامج في المقر الرئيسي لمعهد الإدارة أو أحد فروعه أو في مقر العميل أو موقع آخر يتم الاتفاق عليه حسب رغبة العميل.