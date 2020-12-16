«المرور» يجيب عن 3 تساؤلات بشأن تجديد واستلام الرخصة ومخالفات الرصد الآلي

أوضح المرور السعودي، اليوم الأربعاء، طريقة استلام رخصة القيادة، وشروط الاعتراض على المخالفة، وكذا الموقف من استلام الرخصة غير المدون بها تاريخ الانتهاء.

جاء ذلك خلال ردود المرور السعودي على تساؤلات المستفيدين عبر حسابه على تويتر؛ حيث أكد أنه بإمكان المواطن طلب إيصال كرت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة (أبشر)، وسيتم إيصالها له في حال كان لديه عنوان وطني (واصل).

وردًا على سؤال يقول: تم طلب توصيل وثيقة رخصة سير منذ أكثر من شهر من خلال تطبيق أبشر، وتم سداد رسوم البريد السعودي، وجميع الرسوم الأخرى، لكن إلى الآن لم يتم توصيل الوثيقة، أجاب المرور السعودي، قائلًا: إذا كانت رخصة السير لديك دون تاريخ انتهاء.. فقط يُكتفى بتجديدها في أبشر.

وعن شروط الاعتراض على المخالفات، قال: للرصد الآلي تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

اقرأ أيضًا:

«المرور» يوجه 4 نصائح لـلسائقين حول «القيادة ليلًا»