السعودية اليوم / افتتاح خدمات التصاريح للمزارع إلكترونياً عبر منصة "ري"



الأحساء 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

افتتحت المؤسسة العامة للري اليوم, خدمات التصاريح إلكترونياً, وذلك سعيًا من المؤسسة لتسهيل تقديم الخدمات للعملاء.

وتشمل هذه الخدمات إيصال تيار كهربائي أو نقل أو تقوية أو إضافة عداد كهربائي بالتنسيق مع شركة الكهرباء وخدمة التسوير والسفلتة وتوصيل مصرف حقلي وكذلك موافقات الخدمات التجارية في الواحة.

وتضاف هذه الخدمات لقائمة الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر منصة "ري" "https://rai.sio.gov.sa/ar/index"، حيث يتمكن المستفيد من خلال المنصة من إصدار التصاريح المختلفة.

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20:55ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.